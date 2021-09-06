«Команда не была такой дружной». Глава ФГР — о выступлении российских гандболисток на ОИ

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выступление женской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянки завоевали серебро, уступив в финале сборной Франции.
«Психологическое состояние коллектива оставляло желать лучшего. Команда не была такой дружной, не была единым целым, как это было в Рио, в силу огромного количества факторов.
Один из них — игроков надо селить не по принципу «подружка с подружкой», особенно на сборах. Надо селить их так, чтобы рождались иные коммуникации, чтобы сильные поддерживали слабых, чтобы у них была человеческая поддержка, чтобы они делились опытом», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
На Олимпиаде-2020 в Рио-де-Жанейро женская сборная России по гандболу завоевала золото.
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