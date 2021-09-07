Гимнастка Симона Байлз – хейтерам: не слышу вас за моими семью олимпийскими медалями

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый Олимпийским играм – 2020 в Токио (Япония).

Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.

«Не могу поверить, что прошёл уже месяц. Я определённо не так планировала своё выступление на Олимпийских играх, но я бы ничего не изменила в произошедшем для блага всего мира. Я горжусь собой и карьерой, которую построила до сих пор. Эта Олимпиада не стирает мои прошлые достижения и не определяет меня как спортсмена. Я так много пережила за последние пару лет, что слова «бездельник» в моём лексиконе отсутствует. У некоторых из вас оно может быть, и вы можете определять меня им. Продолжайте нести это, я не слышу вас за моими семью олимпийскими медалями, которые делают меня самой титулованной гимнасткой всех времён, а также самой титулованной американской гимнасткой», — написала Байлз в своём «инстаграме».

Напомним, на Играх в Токио Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.