Гимнастка Симона Байлз – хейтерам: не слышу вас за моими семью олимпийскими медалями

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый Олимпийским играм – 2020 в Токио (Япония).
Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Байлз.
«Не могу поверить, что прошёл уже месяц. Я определённо не так планировала своё выступление на Олимпийских играх, но я бы ничего не изменила в произошедшем для блага всего мира. Я горжусь собой и карьерой, которую построила до сих пор. Эта Олимпиада не стирает мои прошлые достижения и не определяет меня как спортсмена. Я так много пережила за последние пару лет, что слова «бездельник» в моём лексиконе отсутствует. У некоторых из вас оно может быть, и вы можете определять меня им. Продолжайте нести это, я не слышу вас за моими семью олимпийскими медалями, которые делают меня самой титулованной гимнасткой всех времён, а также самой титулованной американской гимнасткой», — написала Байлз в своём «инстаграме».
Напомним, на Играх в Токио Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке, который провалила. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке. Однако выступила на бревне, где завоевала бронзу.
- 7 сентября 2021
-
01:09
- 6 сентября 2021
-
23:48
-
16:40
-
13:35
-
12:58
-
12:08
-
10:25
-
10:17
- 5 сентября 2021
-
16:05
-
13:35
-
07:21
-
05:17
-
00:54
- 4 сентября 2021
-
21:45
-
17:44
-
15:13
-
15:12
-
15:08
-
14:58
-
14:27
-
14:10
-
12:25
-
10:32
-
10:25
-
10:24
-
09:59
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
05:36
-
04:51
- 3 сентября 2021
-
18:44
-
17:24
-
16:57
-
16:53