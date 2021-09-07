В Сочи в честь скончавшегося экс-президента МОК Жака Рогге назовут улицу

Одну из улиц города-курорта Сочи назовут в честь скончавшегося экс-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгороский в Телеграме.

«На планёрном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почётного Президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта», — написал Копайгороский в своём телеграм-канале.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы, впоследствии став почётным главой организации. Жак был чемпионом Бельгии по регби и входил в состав национальной команды. Также он становился 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту. Как яхтсмен он участвовал в трёх Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе «Финн».