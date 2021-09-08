Николай Валуев предложил провести Олимпиаду сразу в нескольких городах России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев предложил провести Олимпийские игры сразу в нескольких городах России. По его мнению, это даст толчок регионам.

«Я думаю, что Олимпиаду надо растаскивать на несколько городов. Пример был дан: высочайшего, международного уровня соревнования по футболу. Они прошли замечательно. Они дали толчок не одному конкретному городу или региону, а всем в совокупности. Я считаю, так и надо делать», — приводит слова Валуева ТАСС.

В 1980 году Москва приняла летние Олимпийские игры, в 2014 году зимние Игры состоялись в Сочи. В 2018 году в России прошёл чемпионат мира по футболу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может принять летние Олимпийские игры 2036 года.

