Президент ОКР Поздняков оценил шансы России принять Олимпиаду-2036

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил шансы страны принять летние Олимпийские игры 2036 года. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна может принять ОИ-2036.
«Говорить о шансах можно, если взвесить все составляющие: здесь должна быть экономическая составляющая, здесь чётко нужно просчитать количество средств, которое страна должна потратить, регион или город на развитие инфраструктуры. Здесь очень много вводных: работа долгая и продолжительная. Но все те вложения, которые государство делает в транспортную инфраструктуру, — они делают наши города доступными с точки зрения приезда в них наших коллег из-за рубежа.
И я говорю не только о Казани, но и о многих аэропортах. Вы сейчас можете обратить внимание, насколько изменяется транспортная инфраструктура, аэропортовская инфраструктура. Поэтому сейчас говорить о каком-то конкретном городе я бы воздержался, но с уверенностью могу сказать, что в нашей стране есть возможность проведения соревнований от Калининграда до Владивостока. Теперь нужно взвесить всё, просчитать, и, если будет на это воля, будем двигаться и готовить мастер-план подобного рода», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».
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