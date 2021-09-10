Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер объяснил политикой запрет флага России на Олимпиаде

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал политизированным решение МОК запретить российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпиаде. На ОИ-2020 в Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России.
«Тот факт, что российские спортсмены не воспринимаются как спортсмены конкретно из России, а как представители Олимпийского комитета России, весьма печалит. Я не буду рассуждать, насколько это решение корректно, но одно могу сказать точно: у нас не было проблем с допингом среди российских футболистов.
В совокупности всё это свидетельствует о политизированности спорта, о том же экономическом влиянии на сферу. В мире политики Россия занимает важнейшую позицию и вполне осознаёт значимость своего положения. Но законы политики таковы, что чрезмерно сильные главы государств сталкиваются с разными трудностями: посмотрите на США и их участие в допинговом скандале», — цитирует Блаттера «РЕН ТВ».
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