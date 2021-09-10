Владимир Путин прокомментировал скандальные итоги соревнований гимнасток на Олимпиаде-2020
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Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал скандальные итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.
«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», — приводит слова Путина, сказанные в адрес главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, «Р-Спорт».
Напомним, Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.
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