Владимир Путин прокомментировал скандальные итоги соревнований гимнасток на Олимпиаде-2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал скандальные итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.

«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», — приводит слова Путина, сказанные в адрес главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, «Р-Спорт».

Напомним, Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.