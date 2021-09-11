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Путин: не могу не вспомнить абсолютно политизированные решения в отношении россиян на ОИ

Путин: не могу не вспомнить абсолютно политизированные решения в отношении россиян на ОИ
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Президент России Владимир Путин подвёл итоги выступления россиян на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Вся страна понимает, как это было непросто, в отдельных моментах было запредельно трудно. Были и жёсткие ограничения из-за эпидемии. Не могу не вспомнить и абсолютно политизированные решения в отношении нашей команды. Но вы сражались достойно и преодолели все препятствия. Вы – наши золотые чемпионы, главные герои и гордость России.

Успехи России на Олимпиаде – пример для молодых людей, хотя вы и сами являетесь молодыми людьми. Среди значимых итогов – выступление наших выдающихся мастеров в синхронном плавании, как и в спортивной борьбе. Не в первый раз нас радуют фехтование, теннис, бокс. Победы были просто блестящими. Отмечу золото в лёгкой атлетике. Этот вид спорт переживает сложный период, но я уверен, что скоро наши легкоатлеты вернутся и сделают это триумфально.

Что касается художественной гимнастики, то я уверен, что мы в любом случае остаёмся лидерами в этом виде, что бы там ни происходило», — сказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле.

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