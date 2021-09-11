Синхронистка Влада Чигирёва — Путину: Гагарин открыл космос, а вы открыли спорт в России

Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Влада Чигирёва обратилась к президенту России Владимиру Путину на церемонии награждения государственными наградами призёров Игр в Токио — 2020 (Япония).
«Только ваша жёсткая позиция в отношении наших спортсменов на мировой арене помогла нам добиться таких успехов и всё же выступить на Олимпиаде и достойно защитить честь нашей страны. Юрий Гагарин открыл космос, а вы открыли спорт в России. Никто не сделал для спорта в нашей стране больше, чем вы», — сказала Чигирёва на встрече Путина с олимпийцами в Кремле.
Напомним, на Играх в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, в её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль). Первое место досталось спортсменам из Америки, которые завоевали 113 медалей — 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые.
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