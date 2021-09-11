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Дина Аверина выступила с речью на приёме у Владимира Путина

Дина Аверина выступила с речью на приёме у Владимира Путина
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Российская «художница» Дина Аверина, завоевавшая серебро на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), выступила с речью на торжественной встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами.

«От лица всей нашей токийской команды и от себя лично хочу выразить огромную благодарность в первую очередь вам, Владимир Владимирович, за то, что мы имеем уникальную возможность находиться сейчас здесь, в этом прекрасном зале. И спасибо вам большое за вашу неоценимую поддержку нашей команды на Олимпийских играх. Спасибо большое всему тренерскому коллективу, врачам, специалистам федераций, олимпийскому комитету за помощь и поддержку. Ведь пока мы вместе и едины, мы непобедимы», — сказала Аверина на встрече Путина с олимпийцами в Кремле.

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