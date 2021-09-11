Дмитрий Медведев вручил российским олимпийцам ключи от автомобилей BMW

По окончании церемонии награждения российских спортсменов в Кремле победители и призёры Игр в Токио получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: «Инстаграм» Заурбека Сидакова

Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. При этом комплектация машин зависела от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Вместо номеров у машин временно были установлены именные таблички, которые будут использоваться до регистрации автомобиля в ГИБДД.

Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Фото можно посмотреть на странице Анны Пракатень в «Инстаграме».