Путин иронично высказался о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина осталась четвёртой. Золото Ашрам вызвало бурную реакцию общественности. Позднее Международный технический комитет по художественной гимнастике признал данные результаты непредвзятыми.

«Это же не военные учения какие-то – почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счёт идёт 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то – не дают! Ну ничего, мы крепче будем!» — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».