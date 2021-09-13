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Выступающая за Россию украинка — Путину: на Олимпиаде я защитила честь великой страны

Выступающая за Россию украинка — Путину: на Олимпиаде я защитила честь великой страны
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина во время церемонии вручения государственных наград победителям летних Олимпийских игр — 2020 в Токио обратилась к президенту России Владимиру Путину.

До 2015 года Голядкина выступала за Украину, но сменила гражданство на российское.

«Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать всё возможное. В этот момент меня очень сильно поддержали люди, которым я буду благодарна всегда: это Татьяна Николаевна Покровская, главный тренер России по синхронному плаванию, и мой личный тренер — пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова Анастасия Семёновна.

И сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку спорта, за веру в нас и за то, что мы смогли тренироваться на самых лучших современных спортивных объектах, которые позволили сегодня нам победить. Спасибо», — приводит слова Голядкиной Sport24.

Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля. На Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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