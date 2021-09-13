Выступающая за Россию украинка — Путину: на Олимпиаде я защитила честь великой страны

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина во время церемонии вручения государственных наград победителям летних Олимпийских игр — 2020 в Токио обратилась к президенту России Владимиру Путину.
До 2015 года Голядкина выступала за Украину, но сменила гражданство на российское.
«Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать всё возможное. В этот момент меня очень сильно поддержали люди, которым я буду благодарна всегда: это Татьяна Николаевна Покровская, главный тренер России по синхронному плаванию, и мой личный тренер — пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова Анастасия Семёновна.
И сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку спорта, за веру в нас и за то, что мы смогли тренироваться на самых лучших современных спортивных объектах, которые позволили сегодня нам победить. Спасибо», — приводит слова Голядкиной Sport24.
Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля. На Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
- 13 сентября 2021
-
11:47
-
10:22
- 12 сентября 2021
-
23:50
-
17:03
-
15:11
-
14:37
-
14:28
- 11 сентября 2021
-
23:40
-
17:17
-
16:38
-
15:34
-
14:17
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:08
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:24
-
11:51
- 10 сентября 2021
-
20:04
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:19
-
14:14
-
13:31
- 9 сентября 2021
-
13:08
-
11:25
-
08:20
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
18:09
-
17:31