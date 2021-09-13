Муса Евлоев подарил отцу BMW, полученный за победу на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото
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Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, который завоевал золото на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), подарил отцу BMW, полученный за победу.
«Президентский автомобиль имеет особую ценность для меня как для спортсмена. Поэтому хочу, чтобы на нём ездил отец», — подписал он соответствующее фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мусы Евлоева.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Достойный сын».
«Красиво, заслуженно, достойно».
«Это правильный выбор, так держать».
«Моё уважение к тебе удвоилось, брат».
На Олимпиаде-2020 Евлоев первенствовал в весовой категории до 97 кг. Также он двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы.
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