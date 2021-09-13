Муса Евлоев подарил отцу BMW, полученный за победу на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, который завоевал золото на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), подарил отцу BMW, полученный за победу.

«Президентский автомобиль имеет особую ценность для меня как для спортсмена. Поэтому хочу, чтобы на нём ездил отец», — подписал он соответствующее фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мусы Евлоева.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Достойный сын».

«Красиво, заслуженно, достойно».

«Это правильный выбор, так держать».

«Моё уважение к тебе удвоилось, брат».

На Олимпиаде-2020 Евлоев первенствовал в весовой категории до 97 кг. Также он двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы.