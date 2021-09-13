Путин прокомментировал ситуацию с автомобилями для российских призёров Паралимпиады

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал разобраться, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх.

Золотым, серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр вручают автомобили. Паралимпийцы во время общения с президентом поинтересовались, распространится ли на них эта традиция.

«А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть… Я скажу, вопроса нет», — приводит слова Владимира Путина «Р-Спорт».

Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио. В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая.