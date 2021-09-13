Владимир Путин отказал чемпиону Паралимпиады в необычной просьбе

Двукратный чемпион летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио (Япония), пловец Андрей Николаев в ходе встречи спортсменов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным попросил главу государства расписаться в его паспорте.

«В паспорте нет, паспорт же документ, ты чего, испортим его!» — приводит слова Путина «Р-Спорт».

Николаев заметил, что, если Путин расписался бы, в России было бы сразу два паспорта с подписью президента.

Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио. В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая. Также россиян опередили Великобритания и США.