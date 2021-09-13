Владимир Путин — паралимпийцам: думаю, мне самому скоро на карантин придётся уйти
Поделиться
Президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийцами в Кремле высказался об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса в мире.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи там изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся… Много людей болеет вокруг», — сказал Путин на встрече с паралимпийцами.
Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония). В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая. Также россиян опередили Великобритания и США.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
18:33
-
17:12
-
16:28
-
16:22
-
13:11
-
11:47
-
10:22
- 12 сентября 2021
-
23:50
-
17:03
-
15:11
-
14:37
-
14:28
- 11 сентября 2021
-
23:40
-
17:17
-
16:38
-
15:34
-
14:17
-
13:42
-
13:27
-
13:21
-
13:08
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:24
-
11:51
- 10 сентября 2021
-
20:04
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:19
-
14:14
-
13:31
- 9 сентября 2021
-
13:08
-
11:25
Партнерский контент