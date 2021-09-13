Владимир Путин — паралимпийцам: думаю, мне самому скоро на карантин придётся уйти

Президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийцами в Кремле высказался об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса в мире.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи там изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся… Много людей болеет вокруг», — сказал Путин на встрече с паралимпийцами.

Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония). В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая. Также россиян опередили Великобритания и США.