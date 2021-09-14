Чемпионка ОИ Шурочкина: у Путина невероятная энергетика. И кажется, что он иногда плачет

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина поделилась эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие с участием российских призёров Олимпиады-2020 в Токио состоялось в минувшие выходные.

«Президент вручил ордена, мы выпили по бокалу шампанского, пообщались. Владимир Владимирович рассказал нам, как в юности во дворе дома ему сломали нос и что он любит плавать кролем.

А ещё у Владимира Владимировича очень тёплое рукопожатие и невероятно приятная энергетика. И мне почему-то кажется, что он всё-таки плачет… Иногда», — написала Шурочкина в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Марии Шурочкиной.