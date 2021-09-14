Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию после встречи с паралимпийцами

Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию, после того как встретился с российскими призёрами Паралимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», — отмечается в сообщении.

Встреча Путина с российскими паралимпийцами состоялась вчера, 13 сентября.

Новость по теме Владимир Путин отказался расписываться в паспорте чемпиона Паралимпиады

Сборная России заняла четвёртое место в неофициальном медальном зачёте на Паралимпиаде-2020 в Токио. В копилке российских паралимпийцев 118 наград: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Первое место заняла национальная команда Китая. Также россиян опередили Великобритания и США.