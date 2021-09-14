Украинская легкоатлетка объяснила, почему у России больше медалей на Олимпийских играх

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук объяснила, почему Россия исторически завоёвывает больше медалей на Олимпийских играх, чем Украина.

На Олимпиаде – 2020 в Токио (Япония) Ткачук стала шестой в беге на 400 метров с барьерами.

«Во-первых, у России больше людей для того, чтобы выбрать талантливых спортсменов. Плюс у них многие остаются в спорте благодаря поддержке. У нас многие парни уходят, потому что не могут заработать в лёгкой атлетике. Им надо содержать семью: «Что мне тут ловить на 150 евро?» И они уходят себя искать куда-то. А в России, насколько я знаю, есть региональная поддержка, она более масштабная», — сказала Ткачук на YouTube-канале «От души в душу».

Напомним, сборная России в Токио заняла пятое место в медальном зачёте, в её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль). На счету Украины 19 медалей — 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.