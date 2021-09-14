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Украинская легкоатлетка рассказала, был ли у неё секс на Олимпиаде-2020 в Токио

Украинская легкоатлетка рассказала, был ли у неё секс на Олимпиаде-2020 в Токио
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Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук ответила, был ли у неё секс на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она стала шестой в беге на 400 метров с барьерами.

«У меня не было секса на Олимпиаде. Но впереди Париж – может, получится. В Рио давали презервативы, а в Токио – нет. Правда, в Рио были автоматы, которые поставили в таких местах, где всем видно. На нычку не подойдёшь и не возьмёшь себе презервативов. Они очень громко шумели, когда их берёшь. Подходит человек, крутит себе презервативы, и все на него смотрят. Можно было так намекать: «Я тут!» Много привезла оттуда.

Подкатывали ли мужчины-спортсмены? Было чуть-чуть. Завлекух не было, но были взгляды. Если бы я на них ответила, наверное, можно было бы проверить кровать. Не то что меня позвали – и я сразу «Хей-хей!» и пошла. Нет, конечно», — сказала Ткачук на YouTube-канале «От души в душу».

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