Хоркина отреагировала на слова генсека болгарской федерации о судействе на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова генерального секретаря болгарской федерации художественной гимнастики Росины Атанасовой. Ранее Атанасова ответила на недовольство главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой судейством на Олимпиаде-2020.

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«Отвечать на это высказывание совсем не обязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится.

У Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики, в составе их команды красивые спортсменки. Осуждать кого-либо из дружественной нам страны не стоит», — цитирует Хоркину «Газета.ру».