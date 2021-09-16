Хоркина отреагировала на слова генсека болгарской федерации о судействе на Олимпиаде-2020
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова генерального секретаря болгарской федерации художественной гимнастики Росины Атанасовой. Ранее Атанасова ответила на недовольство главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой судейством на Олимпиаде-2020.
Новость по темеВ болгарской федерации ответили на недовольство Винер-Усмановой судейством на ОИ-2020
«Отвечать на это высказывание совсем не обязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится.
У Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики, в составе их команды красивые спортсменки. Осуждать кого-либо из дружественной нам страны не стоит», — цитирует Хоркину «Газета.ру».
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
15:39
-
11:36
-
11:19
- 15 сентября 2021
-
21:48
-
08:55
-
08:45
- 14 сентября 2021
-
21:06
-
20:40
-
19:15
-
18:43
-
15:46
-
11:18
-
10:23
-
09:32
-
02:52
- 13 сентября 2021
-
18:33
-
17:12
-
16:28
-
16:22
-
13:11
-
11:47
-
10:22
- 12 сентября 2021
-
23:50
-
17:03
-
15:11
-
14:37
-
14:28
- 11 сентября 2021
-
23:40
-
17:17
-
16:38
-
15:34
-
14:17
-
13:42
-
13:27
-
13:21
Партнерский контент