«Собаки лают, караван идёт». Мария Захарова – на критику её ролика в поддержку олимпийцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на критику видеоролика с её участием со стороны западных СМИ.

В августе 2021 года Захарова выпустила видео в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), обращаясь к соперникам: «We will ROC you». Начальные кадры ролика, где Захарова бьёт по манекену с надписью Press, подверглись жёсткой критике со стороны западной прессы.

«Собаки лают, караван идёт. Мы давно это выучили, поэтому нам, честно говоря, всё равно, что думают некоторые озлобленные представители Запада. Эффект был классный – это самое главное. Мне спортсмены в ходе мероприятия на Красной площади говорили, что ролик действительно им понравился, он зажёг, это главное. Мы для них старались. А что думают наши недруги и злопыхатели, честно говоря, всё равно. Мы вообще не видели никакого негатива. Это так, брызги шампанского», — приводит слова Захаровой «Р-Спорт».