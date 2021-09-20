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Сёстры Аверины поделились впечатлениями от подаренных на приёме у Путина автомобилях

Сёстры Аверины поделились впечатлениями от подаренных на приёме у Путина автомобилях
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«Художницы» Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями от автомобилей, который они получили на приёме у президента России Владимира Путина в Кремле за выступление на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Дина Аверина получила от Фонда поддержки олимпийцев ключи от автомобиля BMW X5, Арина – от BMW X3. Отметим, автомобили BMW X5 получали золотые медалисты, а серебряные и бронзовые — BMW X3. Дина Аверина в Токио завоевала серебро, а Арина осталась четвёртой. Российская команда подавала протест на судейские оценки, однако он был отклонён.

«BMW — супер. Прав у нас нет, только учимся», — сказала Арина Аверина на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

«Да, прав нет, в конце декабря должны получить их. Но когда мы увидели и сели в машины… Я до сих пор не могу поверить, что у меня есть моя машина. Я села и такая: «Всё, не выйду отсюда», — добавила Дина.

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