Сёстры Аверины поделились впечатлениями от подаренных на приёме у Путина автомобилях

«Художницы» Дина и Арина Аверины поделились впечатлениями от автомобилей, который они получили на приёме у президента России Владимира Путина в Кремле за выступление на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
Дина Аверина получила от Фонда поддержки олимпийцев ключи от автомобиля BMW X5, Арина – от BMW X3. Отметим, автомобили BMW X5 получали золотые медалисты, а серебряные и бронзовые — BMW X3. Дина Аверина в Токио завоевала серебро, а Арина осталась четвёртой. Российская команда подавала протест на судейские оценки, однако он был отклонён.
«BMW — супер. Прав у нас нет, только учимся», — сказала Арина Аверина на YouTube-канале ПФК ЦСКА.
«Да, прав нет, в конце декабря должны получить их. Но когда мы увидели и сели в машины… Я до сих пор не могу поверить, что у меня есть моя машина. Я села и такая: «Всё, не выйду отсюда», — добавила Дина.
- 20 сентября 2021
-
20:46
-
20:35
-
08:02
- 19 сентября 2021
-
20:38
-
16:08
-
15:40
-
14:23
- 18 сентября 2021
-
16:23
-
00:28
- 17 сентября 2021
-
19:47
-
17:51
- 16 сентября 2021
-
19:24
-
15:39
-
11:36
-
11:19
- 15 сентября 2021
-
21:48
-
08:55
-
08:45
- 14 сентября 2021
-
21:06
-
20:40
-
19:15
-
18:43
-
15:46
-
11:18
-
10:23
-
09:32
-
02:52
- 13 сентября 2021
-
18:33
-
17:12
-
16:28
-
16:22
-
13:11
-
11:47
-
10:22
- 12 сентября 2021
-
23:50