«Никогда не прощу слёзы Авериных». Винер-Усманова — об отзыве Кузьминой из FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала отзыв кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Сегодня я сделала внеочередной выходной в своей сборной команде, чем дети были все очень расстроены. Они после Олимпиады как-то озверели и начали тренироваться в три раза больше, такие они у нас. Вот эти Аверины, которых я обозвала мокрыми курицами после того как они сказали, что они закончат, — я извинилась перед ними, потому что они сказали о желании закончить, так как боятся, что их и дальше будут «убивать».

Поэтому я никогда не прощу слёзы моих детей и никому. Человек, который это всё сделал, к сожалению, из России. Но выборы впереди были, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли её с выборов», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований. В ответ возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG заявил, что не нашёл в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.