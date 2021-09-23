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Татьяна Лебедева предположила, что было бы с российским спортом в случае бойкота ОИ-2020

Татьяна Лебедева предположила, что было бы с российским спортом в случае бойкота ОИ-2020
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Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, трёхкратная чемпионка мира (длина и тройной прыжок) Татьяна Лебедева предположила, что бойкот Олимпиады-2020 в Токио убил бы отечественный спорт и отбросил бы его на десятилетия назад.

«История показала, что бойкот — это путь в никуда, и наступать на те же самые грабли было бы глупо. Но каждому это не объяснишь. Зато в порыве патриотизма требуют пропустить Олимпиаду. В результате мы пропустили бы не одну, а сразу три-четыре. И ради чего? Это только убило бы весь наш спорт и отбросило бы на десятилетия назад.

В лёгкой атлетике мы и так потеряли целое поколение, а за 10 лет мы бы и упустили всё, что есть сейчас и в других дисциплинах. Поэтому нам нужно идти на компромиссы с мировым сообществом», — приводит слова Лебедевой «Спорт-экспресс».

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