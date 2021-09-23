Орлов: все говорят о заговоре против художниц, а судьи поставили оценки, как положено

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о судейском скандале в художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020, в результате которого российские спортсменки остались без золотых медалей.



«Этот имперский дух царит у нас, особенно в последнее время, мне так неприятен. Если наши художницы проиграли на Олимпиаде, то все виноваты, это заговор. А судьи поставили оценки, как положено. Никаких претензий с других сторон не было, кроме Винер. Все наши тренеры всегда обвиняют всех и вся. Теперь так модно говорить. И Госдума говорит, что это заговор против российского спорта. И так все это любят, так подхватывают. Друзья, это спорт. Смотрите на результат», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».