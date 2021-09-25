Пасека высказалась о связи провала Байлз на Олимпиаде-2020 с запретом на психостимуляторы

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека высказалась о связи неудачного выступления американки Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио и запрете на ввоз в Японию психотропных веществ, которые спортсменка принимает с детства.

«Я читала интервью, что Япония запретила ввозить какие-то препараты. В какой-то степени я, может быть, могу с ними согласиться, потому что должна быть честная борьба без всяких препаратов. Но мне, как спортсменку, её было очень жалко, потому что я прекрасно понимаю, что такое ошибиться на соревнованиях.

Я в этом не разбираюсь особо. Вроде говорили, что у Байлз синдром дефицита внимания. Я смотрела репортаж про нашего мальчика, у которого такое же заболевание, и ему не предписывали никаких препаратов. Я не доктор, медицина в Америке и России совершенно разная. Я не могу утверждать в этом вопросе, что что-то неправильно», — приводит слова Пасеки «Р-Спорт».