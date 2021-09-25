Пасека высказалась о связи провала Байлз на Олимпиаде-2020 с запретом на психостимуляторы

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека высказалась о связи неудачного выступления американки Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио и запрете на ввоз в Японию психотропных веществ, которые спортсменка принимает с детства.
«Я читала интервью, что Япония запретила ввозить какие-то препараты. В какой-то степени я, может быть, могу с ними согласиться, потому что должна быть честная борьба без всяких препаратов. Но мне, как спортсменку, её было очень жалко, потому что я прекрасно понимаю, что такое ошибиться на соревнованиях.
Я в этом не разбираюсь особо. Вроде говорили, что у Байлз синдром дефицита внимания. Я смотрела репортаж про нашего мальчика, у которого такое же заболевание, и ему не предписывали никаких препаратов. Я не доктор, медицина в Америке и России совершенно разная. Я не могу утверждать в этом вопросе, что что-то неправильно», — приводит слова Пасеки «Р-Спорт».
- 25 сентября 2021
-
13:18
-
12:04
- 24 сентября 2021
-
21:36
-
10:14
-
08:17
-
00:15
- 23 сентября 2021
-
21:52
-
18:36
-
11:06
-
09:56
- 22 сентября 2021
-
18:14
-
10:42
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
22:32
-
22:16
-
17:40
-
16:34
- 20 сентября 2021
-
20:46
-
20:35
-
08:02
- 19 сентября 2021
-
20:38
-
16:08
-
15:40
-
14:23
- 18 сентября 2021
-
16:23
-
00:28
- 17 сентября 2021
-
19:47
-
17:51
- 16 сентября 2021
-
19:24
-
15:39
-
11:36
-
11:19
- 15 сентября 2021
-
21:48
-
08:55
-
08:45