Евгения Канаева высказалась о награждении Дины Авериной как олимпийской чемпионки

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала о своём отношении к тому, что Дина Аверина, завоевавшая серебро на Играх в Токио, была награждена как олимпийская чемпионка.
«Я не в праве обсуждать это решение. Я очень счастлива, что наш президент, наши чиновники ценят наш вид спорта и видят, на каком высоком уровне много лет работает вся сборная. Художественная гимнастика – это один из видов спорта, который поглощает всё. Как говорится, кто посмел, тот и успел запрыгнуть в сборную, добраться до высокого уровня. И это выматывающий, колоссальный труд, когда ты находишься по восемь-десять часов в зале, когда тренируешь каждый элемент до такой степени, чтобы он получился десять раз из десяти, когда делаешь по пять чистых прогонов программы подряд. Слава богу, что это ценят. И хочется, чтобы ценили больше, и дали нам больше олимпийских медалей.
Я не хочу умалять достоинств других видов спорта, но мы заслуживаем того, чтобы нас награждали и за отдельные виды, и за команду, как в спортивной гимнастике, фигурном катании, плавании. Мы тоже трудимся, делаем по четыре выхода за Олимпиаду. И это очень сложно», — сказала Канаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
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