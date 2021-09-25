Олимпийский чемпион Беленюк: в Токио боролся на обезболивающих

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что на прошедшей Олимпиаде в Токио (Япония) боролся с травмированным плечом и выходил на ковёр только благодаря приёму обезболивающих.
«Сейчас занимаюсь лечением плеча. На Олимпиаде не мог держать руку даже на уровне головы. Боролся на обезболивающих. Новость о моём повреждении мгновенно разлетелась по всему миру. Конечно, степени сложности травмы не знал никто. Люди пытались узнать, как я травмировался, чем мне это грозит. Сарафанное радио. В такие моменты спортсмены следят за состоянием всех своих соперников, а за лидером весовой категории следят вдвойне», – цитирует Беленюка Vesti.ua.
Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Токио украинец Жан Беленюк завоевал золото в греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале он победил венгра Виктора Лоринца со счётом 5:1.
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