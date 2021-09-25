«Честно и правильно». Немов — о награждении Д. Авериной в России как олимпийской чемпионки

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил решение российских властей наградить «художницу» Дину Аверину как олимпийскую чемпионку, несмотря на то что официально она стала серебряным призёром Игр в Токио.

«Я считаю, что наше правительство поступило честно и правильно. Там посчитали, что Дина была бы первой при объективном судействе. Второй момент, как к этому отнесутся сами девочки. Это выбор каждого человека: принять или отказаться.



Если думать о машинах и квартирах до соревнований, то дойти до вершины будет крайне трудно. Но тут надо понимать, что мы ради этих «плюшек» работаем в течение 15 лет и далеко не каждому удаётся хоть что-то заработать в спорте. Ты сегодня победил, получил какие-то возможности, в том числе материальные, а завтра уже придут молодые, и у тебя снова ничего не будет. Важно правильно распоряжаться тем, что тебе даётся. Я всегда старался делать всё, чтобы достойно отблагодарить своего тренера Евгения Григорьевича Николко. У нас могли возникать какие-то разногласия, но я не мог позволить, чтобы мой наставник был обделён», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.