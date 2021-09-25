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«Честно и правильно». Немов — о награждении Д. Авериной в России как олимпийской чемпионки

«Честно и правильно». Немов — о награждении Д. Авериной в России как олимпийской чемпионки
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил решение российских властей наградить «художницу» Дину Аверину как олимпийскую чемпионку, несмотря на то что официально она стала серебряным призёром Игр в Токио.

«Я считаю, что наше правительство поступило честно и правильно. Там посчитали, что Дина была бы первой при объективном судействе. Второй момент, как к этому отнесутся сами девочки. Это выбор каждого человека: принять или отказаться.

Если думать о машинах и квартирах до соревнований, то дойти до вершины будет крайне трудно. Но тут надо понимать, что мы ради этих «плюшек» работаем в течение 15 лет и далеко не каждому удаётся хоть что-то заработать в спорте. Ты сегодня победил, получил какие-то возможности, в том числе материальные, а завтра уже придут молодые, и у тебя снова ничего не будет. Важно правильно распоряжаться тем, что тебе даётся. Я всегда старался делать всё, чтобы достойно отблагодарить своего тренера Евгения Григорьевича Николко. У нас могли возникать какие-то разногласия, но я не мог позволить, чтобы мой наставник был обделён», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

«Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020 «Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020
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