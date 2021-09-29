Евгения Канаева ответила на вопрос о шансах Дины и Арины Авериных выиграть ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева поделилась мнением о шансах Дины и Арины Авериных завоевать золото Олимпиады-2024, которая пройдёт в Париже. На Олимпиаде-2020 в Токио Дина завоевала серебро, Арина стала четвёртой, золото взяла израильтянка Линой Ашрам.

«Нельзя загадывать, все очень непредсказуемы. Я бы побоялась делать прогнозы по поводу их участия в Париже, потому что гимнастика — очень короткий вид спорта, где люди быстро меняются.

Но скажу, что девочки уникальные. Помню, когда я выступала, они были совсем маленькими. Я тоже долго росла, но они были прям совсем миниатюрные. Они такие трудолюбивые, на них никто особо не ставил, никто в них не видел мировых звёзд по художественной гимнастике, хотя они показывали результат. Они очень сильные, помогают друг другу. С ними сложно соревноваться в России. Авериными движет нереальный труд, любовь и самоотдача в гимнастике», — цитирует Канаеву Sport24.