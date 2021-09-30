World Athletics выступила с заявлением по ситуации с Тимановской и отстранёнными тренерами

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выступила с заявлением, посвящённым скандальной истории с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 и решением МОК отменить и отозвать аккредитацию двух тренеров, Артура Шимака и Юрия Мойсевича, в качестве временной меры во время Игр, МОК и World Athletics договорились продолжить расследование и запустить официальную процедуру в отношении двух вышеупомянутых тренеров.
С этой целью, а также с учётом того, что Олимпийские игры уже завершились, было решено, что Athletics Integrity Unit — независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов, затрагивающих целостность (как связанных с допингом, так и не связанных с допингом), — проведёт процедуру при полном сотрудничестве и поддержке МОК.
AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено», — отмечается в заявлении организации.
Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль и отстранил двух тренеров сборной Беларуси. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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