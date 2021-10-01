В ВФЛА объяснили, почему Ласицкене и Сидорова отказались от встречи с Путиным

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова объяснила, почему российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, которые на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золото и серебро в прыжках в высоту и в прыжках с шестом соответственно, отказались от встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Приваловой, это произошло по той причине, что спортсменки не могли отказаться от выступления в финале Бриллиантовой лиги.
«Мы отлично понимаем, что встреча с руководителем нашего государства является большим праздником. Но из-за ситуации с ковидом все участники того мероприятия вынуждены были, как вы знаете, пройти недельный карантин. А Маша и Анжелика, пропустившие не по своей вине в этом сезоне не один старт, от финала Бриллиантовой лиги отказаться никак не могли. Их участие в таком турнире в определённой степени важно для будущего восстановления федерации в прежнем статусе.
Отсутствие Маши и Анжелики на встрече с президентом страны было заранее обговорено и нашло понимание. Я думаю, что у них в будущем ещё будут приятные поводы для получения приглашений на встречу с главой нашего государства», — цитирует Привалову ТАСС.
- 1 октября 2021
-
09:01
-
08:58
- 30 сентября 2021
-
15:23
-
11:21
- 29 сентября 2021
-
18:37
-
11:20
-
10:29
-
10:09
- 28 сентября 2021
-
12:03
-
11:10
- 25 сентября 2021
-
21:00
-
20:17
-
16:32
-
15:19
-
13:18
-
12:04
- 24 сентября 2021
-
21:36
-
10:14
-
08:17
-
00:15
- 23 сентября 2021
-
21:52
-
18:36
-
11:06
-
09:56
- 22 сентября 2021
-
18:14
-
10:42
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
22:32
-
22:16
-
17:40
-
16:34
- 20 сентября 2021
-
20:46
-
20:35
-
08:02
- 19 сентября 2021
-
20:38