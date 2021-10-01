В ВФЛА объяснили, почему Ласицкене и Сидорова отказались от встречи с Путиным

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова объяснила, почему российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, которые на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золото и серебро в прыжках в высоту и в прыжках с шестом соответственно, отказались от встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Приваловой, это произошло по той причине, что спортсменки не могли отказаться от выступления в финале Бриллиантовой лиги.

«Мы отлично понимаем, что встреча с руководителем нашего государства является большим праздником. Но из-за ситуации с ковидом все участники того мероприятия вынуждены были, как вы знаете, пройти недельный карантин. А Маша и Анжелика, пропустившие не по своей вине в этом сезоне не один старт, от финала Бриллиантовой лиги отказаться никак не могли. Их участие в таком турнире в определённой степени важно для будущего восстановления федерации в прежнем статусе.

Отсутствие Маши и Анжелики на встрече с президентом страны было заранее обговорено и нашло понимание. Я думаю, что у них в будущем ещё будут приятные поводы для получения приглашений на встречу с главой нашего государства», — цитирует Привалову ТАСС.