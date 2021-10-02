Спортсмены ОИ-2020 могли массово провалить допинг-тесты, ВАДА негласно их оправдывает

Спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), могли массово провалить допинг-тесты, но Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оправдывает их.
За несколько месяцев до старта Игр боец UFC Роб Фонт сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили следы 4-CPA — метаболита запрещённого вещества меклофеноксат. Однако USADA изучило несколько последних случаев поимки спортсменов на 4-CPA, сопоставило данные и выяснило, что все они применяли препараты с хлорфенезином – консервантом, который часто встречается в солнцезащитных кремах. В итоге Фонта оправдали.
«Согласно примечанию USADA, запрещённая субстанция хлорфенезин может содержаться в солнцезащитном креме и быть источником 4-CPA, который обнаруживают в моче спортсменов», — цитирует главу Кёльнской лаборатории допинг-контроля, профессора Марио Тевиса Deutschlandfunk.
На Играх в столице Японии многие спортсмены, выступающие в своих дисциплинах вне помещения, находились под воздействием солнца и наверняка пользовались защитными кремами. Таким образом, они рисковали провалить допинг-тесты, хоть и не принимали меклофеноксат. Тем не менее после случая с Фонтом ВАДА негласно защищает спортсменов, если в их допинг-пробах обнаруживают 4-CPA.
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