Покровская — о словах Далалояна про BMW для Авериных: каждый должен получать по заслугам

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на критику мнения олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который назвал не совсем справедливым вручение BMW сёстрам Дине и Арине Авериным.

Далалоян высказал мнение, что серебряный призёр Дина Аверина не совсем справедливо получила автомобиль BMW X5, поскольку машины такого класса давали лишь чемпионам. Её сестра Арина, ставшая четвёртой, получила в подарок BMW Х3, который вручали призёрам.

«Считаю, каждый человек и каждый спортсмен имеет право на своё мнение. Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль как чемпиону. Всегда говорю, что абсолютно все призёры Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то дифференцировать. Золото есть золото», — приводит слова Покровской RT.