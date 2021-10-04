Ирина Винер-Усманова объяснила, почему решила отправить Дину и Арину Авериных на ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, почему Дина и Арина Аверины, которые на Олимпиаде-2020 в Токио стали второй и четвёртой соответственно в личном многоборье, поедут и на Игры-2024 в Париже.

«Вот над нами бог, мы видели, как они выступали. Ни одна, ни вторая не сделали видимых ошибок и получали очень хорошие оценки. Поэтому я думаю, что они пойдут на следующую Олимпиаду.

Я им сказала так: вам сейчас 22 года, а вид у вас, как у семнадцатилетних девочек, а голова — 22-летних. К счастью, они хорошо тренируются, слушаются меня, стали выразительнее. А вот на Олимпиаде вам будет 20, а по уму — 26. Поэтому это великолепное сочетание должно вас мотивировать к тому, что вы должны поработать как следует и показать настоящую художественную гимнастику. Это спорт для взрослых девушек, которые могут чувствовать любовь, страдания, и поп, и рок, и другие вещи, которые вы увидите», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.