Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом, которое оказалось в распоряжении «Чемпионата». В письме она называет итоги недавней Олимпиады в области художественной гимнастики ошибочными и призывает раскрыть всю информацию о действиях судей.

Анализируя оценки, проставленные судьями Дине Авериной и Линой Ашрам, Алина Кабаева констатирует, что судьи явно допустили ошибку – ведь средний балл у российской спортсменки заметно выше, чем у её израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300. Тем не менее жюри отдало олимпийское золото Ашрам.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Единственно правильным в такой ситуации было бы раскрытие полной информации о судействе, соответствующее основополагающим принципам олимпийского движения, отмечает Кабаева, подчёркивая, что в спорных ситуациях такие сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Напомним, Алина Кабаева с самого начала очень скептически отнеслась к решению судей, впервые за 25 лет оставивших российских гимнасток без высших олимпийских наград.