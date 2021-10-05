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Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020

Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом, которое оказалось в распоряжении «Чемпионата». В письме она называет итоги недавней Олимпиады в области художественной гимнастики ошибочными и призывает раскрыть всю информацию о действиях судей.

Анализируя оценки, проставленные судьями Дине Авериной и Линой Ашрам, Алина Кабаева констатирует, что судьи явно допустили ошибку – ведь средний балл у российской спортсменки заметно выше, чем у её израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300. Тем не менее жюри отдало олимпийское золото Ашрам.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Единственно правильным в такой ситуации было бы раскрытие полной информации о судействе, соответствующее основополагающим принципам олимпийского движения, отмечает Кабаева, подчёркивая, что в спорных ситуациях такие сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Напомним, Алина Кабаева с самого начала очень скептически отнеслась к решению судей, впервые за 25 лет оставивших российских гимнасток без высших олимпийских наград.

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