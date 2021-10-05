Российский чемпион Паралимпиады: я был на церемонии открытия. И это было мучение

Российский легкоатлет Денис Гнездилов, который на летней Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал золото в толкании ядра, рассказал, как мучился на церемонии открытия Игр.

«Я был на церемонии открытия, и это было мучение. Девять часов мы стояли на ногах, одетые в форму, – а была жара, духота. Конечно, когда мы уже дошли до стадиона, там была эйфория, совершенно другая атмосфера. Круто, весело, и меня заряжало это: вот он я, на открытии Паралимпийских игр.

После в Токио продолжались тренировки, потом были соревнования. И каждому спортсмену в течение 24 часов после старта надо было уехать. Волей-неволей в этот же день в два часа ночи я уже был в аэропорту. Такие правила были из-за ковидных ограничений», — приводит слова Гнездилова «Газета.ру».