Светлана Журова отреагировала на призыв Алины Кабаевой раскрыть действия судей на ОИ-2020

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала то, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева призвала главу Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ раскрыть действия судей на Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее Кабаева дала понять, что считает несправедливым, что олимпийское золото получила израильтянка Линой Ашрам, а не россиянка Дина Аверина.

Новость по теме Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020

«Наверное, Алина, предвосхищая предстоящий чемпионат мира и Париж-2024, хотела таким образом высказать арбитрам, которые несправедливо судят, то, что они разрушают судьбы людей. Между золотой и серебряной медалью большая разница. Для меня странно, когда кто-либо в подобной ситуации из наших спортсменов может считать, что Дина не золотая медалистка Игр. Конечно, золотая.

Понятно, что мы в таких тонких нюансах судейства не разбираемся, и Алина как человек, который прожил всё это, всё понимает. Кабаева, будучи олимпийской чемпионкой, может писать такие письма в FIG и высказывать свои замечания», — цитирует Журову «Газета.ру».