Антон Чупков объяснил, что произошло в финальном заплыве Олимпиады-2020

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков объяснил, что произошло в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх – 2020 в Токио, по итогам которого он не смог завоевать ожидаемую медаль.

«Чувствовал только мышцы. Что они встали «колом», и я ничего не могу с этим сделать. И начал ведь не слишком быстро, ускорился только на третьем «полтиннике», причём так сильно, как никогда не делал раньше. Это, наверное, и стало главной ошибкой. Доплывал с мыслью: «Скорее бы всё это кончилось». Об остальном сейчас точно не вспомню.

Не было ли на финише ощущения, что жизнь разлетелась в осколки? Да нет, скорее наоборот. Расстроился, естественно, но это нормально. Всё-таки к этим Играм я готовился с несколько иной целью. Но мир точно не рухнул от того, что это не получилось.

Готов ли был психологически к такому повороту событий? Вообще не думал об этом до старта. Я не ставил перед собой задачу выиграть во что бы то ни стало, и уж тем более не готовил себя к тому, чтобы проиграть», — приводит слова Чупкова RT.