Российская «художница» рассказала о словах Винер-Усмановой после серебра в группе на ОИ

Российская гимнастка Анастасия Максимова рассказала, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отреагировала на то, что её подопечные завоевали серебряные медали в групповых упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото завоевала сборная Болгарии.

«Что услышала? «Я не разрешаю вам расстраиваться. Вы молодцы! Сделали всё, что могли. Но результат, видимо, уже не от вас зависел...» Лишний раз убедилась — у Ирины Александровны фантастическая сила духа. Во время разговора ни слезинки не проронила, сохраняла удивительное спокойствие.

Хотя нетрудно представить, что творилось у неё на душе. Прежде на Олимпиадах не проигрывала — а тут удар за ударом! Серебро Дины, четвёртое место Ариши (Авериных. — Прим. «Чемпионата»), ещё и мы надежд не оправдали… Думала, такой стресс бесследно не пройдёт, Ирина Александровна не захочет ни с кем общаться, позвонит нам в лучшем случае на следующий день», — приводит слова Максимовой «Спорт-экспресс».