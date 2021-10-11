Батыршина эмоционально отреагировала на слова главы болгарской федерации о судействе на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на слова главы болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой, которая выступила с большим заявлением по поводу судейства на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
«Ну как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпиады на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши групповички заняли первое место?! А болгарки — четвёртое. Это никак не вяжется со словами, что болгарская сборная была фаворитом.
Ирина Александровна правильно сказала, что у каждой сборной своё мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе. А что касается этих всех скандалов, то я, если честно, сама никогда представить не могла, что художественная гимнастика выйдет действительно на первые полосы, и это не будет связано с успехами наших гимнасток, как это было раньше, а с какими-то скандалами. И сейчас, что ни неделя, то кто-то обязательно нам должен что-то сказать, на что действительно нужно отвечать.
Думаю, что чемпионат мира, который пройдёт в октябре, покажет всё. Очень надеюсь и рассчитываю, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры и будет поставлена такая жирная точка в сезоне», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».
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