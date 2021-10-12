Светлана Журова отреагировала на слова главы болгарской федерации о судействе на ОИ

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова главы болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой, которая выступила с большим заявлением по поводу судейства на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова утверждала, что российскую команду, завоевавшую серебряные медали в групповых упражнениях, засудили. Раева в ответ на это заявила, что болгарские спортсменки заслуженно завоевали золото, и поддержала судей.

«На воре и шапка горит. Если люди до сих пор продолжают поднимать эту тему, это в очередной раз подтверждает, что на них что-то давит.

Наверняка они понимают, что на Олимпиаде судьи поступили неправильно, это было сделано под давлением, и поэтому они по сей день продолжают оправдываться. Это выглядит очень странно. Люди вспоминают такие вещи, только если им за это стыдно, они не могут с этим смириться. Мы давно это забыли, проехали и идём дальше», — цитирует Журову Metaratings.