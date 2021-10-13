Стали известен размер призовых легкоатлетам из Уганды за медали ОИ-2020

Национальный совет спорта Уганды (NCS) наградил всех спортсменов, получивших медали на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

За золотую медаль в беге на 5000 метров бегун Джошуа Чептегеи получил 50 миллионов шиллингов. В переводе на российскую валюту — это 1 миллион рублей. Такую же сумму выплатили чемпиону в беге на 3000 метров с препятствиями Перуту Чемутаю.

Чептегеи получил ещё 30 миллионов шиллингов (600 тысяч рублей) за серебро на дистанции 10 000 м, а Джейкоб Киплимо получил 20 миллионов шиллингов (400 тысяч рублей) за бронзу в той же гонке.

Бронза паралимпийца Дэвида Эмонга в беге на 1500 метров в классе T46 принесла ему также 20 миллионов шиллингов.

«Спорт больше не является помехой для страны. Теперь он стал большим достоянием. Жизнь — это путешествие. Но вы не будете спортсменом всегда.

Это ваше время, ваш момент, и вам повезло, что мы можем вознаградить вас. Некоторым повезло меньше.

От той небольшой награды, которую вы получили, сохраните часть на будущее», — сказал министр спорта Уганды Дэнис Хэмсон Обуа.