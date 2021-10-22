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Чемпионка ОИ Влада Чигирёва рассказала о хейте после слов о Путине и Гагарине

Чемпионка ОИ Влада Чигирёва рассказала о хейте после слов о Путине и Гагарине
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва рассказала, что столкнулась с критикой в социальных сетях, после того как выступила на приёме в Кремле. Напомним, Чигирёва обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину со словами: «Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы — спорт для нашей страны».

«Все решили почему-то, что вправе меня за это критиковать. Я читала и смеялась, хотя понимала, что меня это немного грузит. А потом осознала: да я этих людей, хейтеров, даже не знаю. Может, у них в жизни какие-то проблемы, а они пытаются самоутвердиться.

После вручения ордена президентом был шквал сообщений. Я ничего не выставила, но мне стали комментировать предыдущие посты. Боже мой, сколько там всего было! Оскорбления, мат. Ну с этим я справляюсь легко: блокирую», — приводит слова Чигирёвой «Лента.ру».

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