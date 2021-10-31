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Глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на ОИ-2020 закрыт

Глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на ОИ-2020 закрыт
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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что исполком организации больше не вернётся к вопросу судейства на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.

Напомним, в финале личного многоборья в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

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