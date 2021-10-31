Глава FIG заявил, что вопрос судейства художественной гимнастики на ОИ-2020 закрыт

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что исполком организации больше не вернётся к вопросу судейства на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).
«Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.
Напомним, в финале личного многоборья в Токио сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800 балла, несмотря на потерю предмета. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). После этого глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.
- 31 октября 2021
-
11:51
- 26 октября 2021
-
12:22
- 25 октября 2021
-
08:30
- 24 октября 2021
-
13:45
- 22 октября 2021
-
10:21
-
09:51
- 21 октября 2021
-
18:11
- 20 октября 2021
-
10:24
- 18 октября 2021
-
00:51
- 16 октября 2021
-
11:50
-
00:47
- 14 октября 2021
-
01:06
-
00:27
- 13 октября 2021
-
17:04
-
13:08
- 12 октября 2021
-
20:06
-
10:08
-
09:41
- 11 октября 2021
-
22:17
-
14:13
-
09:59
- 10 октября 2021
-
16:33
- 9 октября 2021
-
12:08
- 8 октября 2021
-
14:04
-
09:57
- 7 октября 2021
-
19:13
-
11:32
-
10:57
- 6 октября 2021
-
19:12
-
18:57
-
13:05
-
08:27
- 5 октября 2021
-
17:15
-
15:58
-
11:17