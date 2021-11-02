Светлана Ромашина объяснила, почему расплакалась на церемонии награждения на ОИ-2020
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, почему не сдержала слёз на церемонии награждения дуэтов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).
«Пока не готова пережить всё это заново. Одно могу сказать точно: на этой Олимпиаде я отдала всю себя. Именно поэтому я позволила себе во время награждения дуэта расплакаться: обычно стараемся контролировать свои чувства, впереди ещё группа, нельзя выплёскивать все эмоции, но тут я поняла, что у меня не было сил больше сдерживаться.
Когда ты понимаешь, что приехала на Игры, о которых не знала, состоятся или нет; когда ты уже победила на них… Наверное, лучшего момента в жизни нет», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».
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