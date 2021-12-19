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Украинский призёр Паралимпиады дисквалифицирован на 2 года за допинг

Украинский призёр Паралимпиады дисквалифицирован на 2 года за допинг
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Четырёхкратный призёр Паралимпийских игр, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Ярослав Денисенко дисквалифицирован до 9 августа 2023 года за допинг.

Перед Паралимпийскими играми в Токио 30-летний украинец сдал положительный тест на гидрохлоротиазид. Результаты спортсмена, выступающего в категории незрячих пловцов, были аннулированы в период, начиная с июля 2021 года. В Паралимпиаде в нынешнем году он не участвовал.

Денисенко завоевал четыре серебряные медали на Паралимпийских играх в Рио-2016 на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексным стилем. Также в его активе пять золотых медалей на чемпионате Европы в 2018 году и первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира 2013 года.

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