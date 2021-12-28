Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключил проведения ещё одной Олимпиады в Сочи
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Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко допустил, что Сочи примет ещё одну Олимпиаду, на сей раз летнюю.
В 2014 году в Сочи состоялась зимняя Олимпиада. Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. Готовятся заявки от нескольких городов. В их числе Лавров упомянул Санкт-Петербург и Казань.
«Сочи вполне может бороться со всеми остальными (городами. — Прим. «Чемпионата»), потому что инфраструктура — спортивная, гостиничная, – она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где Гребной канал там должен быть», — цитирует Чернышенко «РИА Новости Спорт».
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